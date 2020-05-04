Yozgat'ta polislerden sosyal mesafe uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yozgat'ta polislerden sosyal mesafe uyarısı

DHA

Yozgat'ta polislerden sosyal mesafe uyarısı

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)YOZGAT´ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal mesafe uyarısında bulundu.<br>Yozgat'ta uzmanların 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Cumhuriyet Meydanı´na gelen vatandaşlar, burada gezinti yaparak banklarda oturup, zaman geçiriyor. İftar saatine doğru ise kentte yoğunluk daha da artıyor. Market, banka ve fırınların bulunduğu meydanda yoğunluk dikkati çekiyor. Polis ve mahalle bekçileri meydanda dolaşarak, vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.<br>Öte yandan polis araçlarından megafonla, "Sevgili vatandaşlarımız; bahar geldi, havalar ısındı. Herkes sokağa çıkmak istiyor ama tehlike geçmiş değil. Rehavete kapılmayın, maskelerinizi takın, sosyal mesafe kuralına uyun. Lütfen evinizde kalın" şeklinde anons yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-05-04 17:10:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı ‘ekmek kadayıfı’
YEREL HABERLER Yozgat’ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı ...
Yozgat'ta, Çandır köyündeki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ta, Çandır köyündeki karantina kaldırıldı
Yozgat’ta toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta toplu taşıma araçlarında korona virüs ...
Yozgat'ta, Gökdere köyü için karantina kararı
YEREL HABERLER Yozgat'ta, Gökdere köyü için karantina kararı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X