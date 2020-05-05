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Türkşeker sözleşmeli tarım uygulamasına geçiyor

İHA

Türkşeker sözleşmeli tarım uygulamasına geçiyor

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, yaptığı açıklamada Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) ile çiftçiler arasında sözleşmeli tarıma geçmek için sözleşme imzalanacağını belirtti. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, makamında Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk ile bir araya geldi. Arslan yapılan görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, çiftçinin, pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker'in ödeyeceğini ve böylelikle çiftçinin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretim yapmasının sağlanacağını söyledi.
Arslan şöyle devam etti. "Çiftçilerimiz, sözleşmeli tarıma geçiriyor. Sözleşme yapan çiftçilere avans, tohum ve ürün alımı garantisi vererek, TMO'nun vermiş olduğu fiyatın en az yüzde 2 fazlasını verecek. Çiftçilerimiz artık arkalarında bir devlet kuruluşunun olduğunu hissederek, üreteceği ürünü bu yıl nereye satarım tasasını yaşamadan, üretmeye devam edecek. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2,5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkşeker, bu projesiyle hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım arazilerinde de destek olacak. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor."

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