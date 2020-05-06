Yozgat'ta ramazan eğlencesi balkonlara taşındı

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, karantina kapsamındaki çocuklar ve ramazanı evinde geçiren vatandaşlar için mobil sinevizyon aracıyla 'Balkon Etkinlikleri' eğlencesi düzenleniyor.<br>Yozgat Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen ramazan etkinliklerini, 'Balkon Etkinlikleri' adı altında vatandaşlara taşıyor. İl Özel İdaresi'ne ait mobil sinevizyon aracı, her akşam iftar sonrası şarkılar çalarak mahallelerde geziyor, çocuklar için oyun sergiliyor. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara eşik ediyor. Uzun zamandır dışarı çıkamadıkları için sıkıldıklarını söyleyen vatandaşlar, ekinlik için Valiliğe teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-05-06 00:43:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.