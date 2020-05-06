Yozgat’ta gözetim süreleri sona eren 313 kişi memleketlerine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yozgat’ta gözetim süreleri sona eren 313 kişi memleketlerine uğurlandı

İHA

Almanya ve Afganistan'dan Yozgat'ta yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 313 kişi memleketlerine gönderildi.

Yozgat’ta gözetim süreleri sona eren 313 kişi memleketlerine uğurlandı

Almanya ve Afganistan’dan Yozgat’ta yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 313 kişi memleketlerine gönderildi.
Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sürmeli Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük gözetim süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslere bindirildi.
Gözetim sürelerini tamamlayan ve sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 313 kişi, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

“5 yıldızlı oteldeymiş gibi ağırlandık”
Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumunda 5 yıldızlı otelde ağırlanmış gibi gözetim sürelerini geçirdiklerini söyleyen Erdoğan Altuğ, “Buraya Almanya’dan geldim. 14 günlük karantina süremiz bitti. Yolculuğumuz Ankara’ya. Her şey çok güzeldi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanki 5 yıldızlı otelde ağırlanmış gibi hissettik. Her şey çok güzeldi. Rabbim devletimize zeval vermesin” dedi.

“Gözetim süremiz çok güzel geçti”
Gözetim sürelerinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatan Eren Oktay ise, “Karantina günümüz çok güzel geçti. Burada emeği geçen ve bize yardımcı olan herkes çok büyük fedakarlık sergiledi. Burada en ufak bir baş ağrımız olduğunda ve parmağım kesildiğinde hemen ambulans gönderdiler, bize çok yardımcı oldular. Yemeklerimiz verildi üç öğün. Yolculuk İstanbul’a. Otobüsümüz hazır kumanyalarımız da verildi. Güzel bir anı oldu bizim için herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan güvenlik, sağlık ve yurt çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi bizlere çok yardımcı oldular. İçeride her türlü ihtiyacımız karşılandı. Her şey düşünülmüştü çok güzel bir organizasyondu” şeklinde konuştu.

“A’dan Z’ye her şey düşünülmüş”
Bedrettin Tutkun da “Devletimiz çok güzel çalışıyor, Rabbim devletimize zeval vermesin. Buraya geldik odalarımıza girdiğimizde her şey vardı. A’dan Z’ye her şey düşünülmüş. Neye ihtiyacımız varsa odalara hazırlamışlar. Seccade, havlu dezenfektan gibi neye gereksinim duyuluyorsa hepsi hazırdı. İki hafta gibi bir süreyi karantinada geçirmek çok zordu, yaşamak lazım. Ama Rabbim devletimizi korusun çok versin. Yiyeceklerimiz bilhassa bazen 45 çeşit geldi. Hiçbir şikayetimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta ramazan eğlencesi balkonlara taşındı
YEREL HABERLER Yozgat'ta ramazan eğlencesi balkonlara taşındı
Yozgat Valiliği ‘balkon etkinliği’ ile vatandaşları eğlendiriyor
YEREL HABERLER Yozgat Valiliği ‘balkon etkinliği’ ile vatandaşları ...
Türkşeker sözleşmeli tarım uygulamasına geçiyor
YEREL HABERLER Türkşeker sözleşmeli tarım uygulamasına geçiyor
Yozgat’ta 72 kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 72 kök hint keneviri ele geçirildi
Yozgat'ta polislerden sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Yozgat'ta polislerden sosyal mesafe uyarısı
Yozgat’ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı ‘ekmek kadayıfı’
YEREL HABERLER Yozgat’ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X