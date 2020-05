Yozgat’ta gözetim süreleri sona eren 313 kişi memleketlerine uğurlandı

Almanya ve Afganistan’dan Yozgat’ta yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 313 kişi memleketlerine gönderildi.

Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sürmeli Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük gözetim süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslere bindirildi.

Gözetim sürelerini tamamlayan ve sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 313 kişi, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.



“5 yıldızlı oteldeymiş gibi ağırlandık”

Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumunda 5 yıldızlı otelde ağırlanmış gibi gözetim sürelerini geçirdiklerini söyleyen Erdoğan Altuğ, “Buraya Almanya’dan geldim. 14 günlük karantina süremiz bitti. Yolculuğumuz Ankara’ya. Her şey çok güzeldi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanki 5 yıldızlı otelde ağırlanmış gibi hissettik. Her şey çok güzeldi. Rabbim devletimize zeval vermesin” dedi.



“Gözetim süremiz çok güzel geçti”

Gözetim sürelerinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatan Eren Oktay ise, “Karantina günümüz çok güzel geçti. Burada emeği geçen ve bize yardımcı olan herkes çok büyük fedakarlık sergiledi. Burada en ufak bir baş ağrımız olduğunda ve parmağım kesildiğinde hemen ambulans gönderdiler, bize çok yardımcı oldular. Yemeklerimiz verildi üç öğün. Yolculuk İstanbul’a. Otobüsümüz hazır kumanyalarımız da verildi. Güzel bir anı oldu bizim için herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan güvenlik, sağlık ve yurt çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi bizlere çok yardımcı oldular. İçeride her türlü ihtiyacımız karşılandı. Her şey düşünülmüştü çok güzel bir organizasyondu” şeklinde konuştu.



“A’dan Z’ye her şey düşünülmüş”

Bedrettin Tutkun da “Devletimiz çok güzel çalışıyor, Rabbim devletimize zeval vermesin. Buraya geldik odalarımıza girdiğimizde her şey vardı. A’dan Z’ye her şey düşünülmüş. Neye ihtiyacımız varsa odalara hazırlamışlar. Seccade, havlu dezenfektan gibi neye gereksinim duyuluyorsa hepsi hazırdı. İki hafta gibi bir süreyi karantinada geçirmek çok zordu, yaşamak lazım. Ama Rabbim devletimizi korusun çok versin. Yiyeceklerimiz bilhassa bazen 45 çeşit geldi. Hiçbir şikayetimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

