Motosiklet sürücüsü, vidanjörün altında kalarak öldü

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<br>YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, motosikleti ile kaldırıma çarpıp savrulan Aytekin Düz (49), belediyeye ait vidanjörün altında kalarak hayatını kaybetti.<br>Kaza, Eskipazar Mahallesinde meydana geldi. Aytekin Düz yönetimindeki plakasız motosiklet, caddede seyir halindeyken yan tarafındaki sepetin kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrulan Düz, arkadan gelen O.G. yönetimindeki Yozgat Belediyesine ait 66 DP 795 plakalı vidanjörün altında kaldı. Aytekin Düz, olay yerinde hayatını kaybetti. Düz'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Sürücü O.G. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-05-09 17:03:13<br>

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