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65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra spor yapmanın mutluluğunu yaşadı

İHA

Yozgat'ta korona virüs (Kovid19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlik ile kendilerine tanınan imkanı spor yaparak değerlendirdi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra spor yapmanın mutluluğunu yaşadı

Yozgat’ta korona virüs (Kovid19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlik ile kendilerine tanınan imkanı spor yaparak değerlendirdi.
Yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.0015.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaparken bazı vatandaşlar da spor yapmayı tercih etti. Yozgat’ta 25 yıldır yaz kış aralıksız spor yaparak sağlıklı yaşama adım adan birçoğu 65 yaş ve üzeri olan Seher Vakti Spor ekibi çok özledikleri spora yeniden kavuştu.
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ekip üyeleri, uzun süredir spora ve yürüyüşe hasret kalmıştı. 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmanın özgürlüğünü yaşayan ekip üyeleri, günü yürüyüş ve spor yaparak geçirdi.
Yaklaşık 20 kişiden oluşan ekip, sosyal mesafe kurallarına da uyup günler sonra spor yapmanın ve sağlıklı yaşama adım atmanın heyecanını yaşadı.
Korona virüs tedbirleri dolayısıyla 2 ay boyunca spordan uzak kaldıklarını anlatan 66 yaşındaki Vedat Uslukılıç, “Sağlık Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 2 aydır evdeydik. Bu süreçte arkadaşlar ile olan münasebetimiz de sadece telefonla oluyordu, yüz yüze görüşemiyorduk. Seher Vakti Spor ekibi olarak 25 yıldır bu faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. Biz de bugün yasağın bir gün süreyle kalkmış olması dolayısıyla bir araya gelelim dedik. Sosyal mesafeyi korumak kaydıyla spor yapalım istedik. Spor bizim için vazgeçilmez. Onun içinde burada olmaktan çok mutluyum” dedi.
Spor yapmayı özlediklerini anlatan 65 yaşındaki Osman İçme ise “Seher Vakti Spor ekibi olarak 25 yıldır bu ekipte devam ediyorum. 2 aydır evdeyiz, bugün dışarı çıktık ve benliğimize yeniden kavuştuk. Arkadaşlarla hem hasret giderdik hem de sporumuzu yaparak kendimize geldik. Spor yapmayı özlemiştik. Bu günü fırsat bilerek özlem giderdik hem de sporumuzu yaptık, çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
65 yaşındaki Selahattin Şenliler de, “Ben çok mutluyum 2 aydır evdeydik. Biz Seher Vakti Spor ekibiyle birlikte yaz kış demeden spor yapıyorduk, 2 aydır evde kalınca çok ciddi psikolojik semptomlara maruz kaldık. İnşallah bu beladan bütün insanlık, dünya kurtulur ve herkes normal hayatına döner. Bize sokağa çıkma imkanını sağlayan devlet yöneticilerimize de teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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