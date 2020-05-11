Berber ve kuaförler kepenk açtı, tıraş olan vatandaşların yüzü güldü

Yozgat’ta yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförler, bu sabah itibariyle müşterilerini almaya başladı. Esnaf, tüm hijyen kurallarına itinayla uyarken tıraş olan vatandaşlar da mutluluklarını dile getirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen berber ve kuaförler, hizmete başladı. Yozgat’ta sabah 09.00 itibariyle açılan berberler, randevu usulü ilk müşterilerini tıraş etti. Berberlerin açılmasıyla gelen müşteriler, hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını olmanın mutluluğunu yaşadı.

Berber ve kuaförler olarak mesailerine başladıkları için mutlu olduklarını anlatan Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş, “Mesaimize bugün itibariyle başladık. 21 Mart günü itibariyle dükkanlarımız kapalıydı. Cumhurbaşkanımızın 4 Mayıs Bakanlar Kurulu kararıyla 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle dükkanlarımızı açmış bulunuyoruz. İş yerimizde kullan at peçetesiyle randevu sistemiyle artık yeni sürece başlamış bulunmaktayız. İnşallah hayırlar getirir camiamıza. Virüs en kısa zamanda ülkemizden gider inşallah” dedi.

Tıraş sırasında her türlü hijyen kuralına uyduklarını da anlatan Güneş, “Müşterilerimizi tıraş ederken eldiven ve maske kullanıyoruz. Koruyucu önlüklerle tıraş ediyoruz. Müşterilerimiz yoğunluk oluşturmasınlar belli bir seviye ile berberleri rahatlatmak amacıyla saat başı gelirlerse çok iyi olacak. İş yerimize en fazla iki müşteri alıyoruz, biri tıraş oluyor biri de bekleme müşterisi oluyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz” şeklinde konuştu.

Berberlerin açılmasına sevindiğini söyleyen Mustafa Karayel isimli müşteri ise “Uzun bir süre sonra berberlerin açılması iyi bir şey oldu. Bütün vatandaşların saçı uzamıştı. Berberlerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Üzerimize koruyucu önlük veriyorlar, eldiven takıyorlar, girerken dezenfekte kullanıyorlar. İçerideki insan sayısını da azaltmışlar bu çok güzel bir durum. Berberlerin açılmasına gerçekten çok sevindik” ifadelerine yer verdi.

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