İnşaat işçisi sokak hayvanlarının ‘can dostu’ oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnşaat işçisi sokak hayvanlarının ‘can dostu’ oldu

İHA

Yozgat'ta yaşayan 24 yaşındaki Fatih Ulucan, evinden getirdiği yiyecek ve iş yerinde artan öğle yemekleriyle her gün sokak hayvanlarını besliyor.

İnşaat işçisi sokak hayvanlarının ‘can dostu’ oldu

Yozgat’ta yaşayan 24 yaşındaki Fatih Ulucan, evinden getirdiği yiyecek ve iş yerinde artan öğle yemekleriyle her gün sokak hayvanlarını besliyor.
Yapımı devam eden Yozgat Cezaevi şantiyesinde çalışan Fatih Ulucan, kendi imkanlarıyla evinden getirdiği ve şantiyeden artan yemeklerle arazide bulunan köpeklerin karnını doyuruyor. Yiyecek bulmakta güçlük çeken köpekleri her gün düzenli olarak besleyen Ulucan, öğle vaktinin büyük çoğunluğunu da köpeklerle geçiriyor.
Gönüllü olarak arazide bulunan köpekleri beslediğini belirten Ulucan, köpekleri çok sevdiğini ve onlara sahip çıktığını söyledi.
Yozgat Cezaevi şantiyesinde çalıştığını anlatan Ulucan, “Burada 1011 tane başı boş köpeğimiz var. Onları besleyen kimse olmadığı için kendi evimden ekmek getiriyorum bazen de cezaevinde çıkan yemeklerle onları beslemeye çalışıyorum. Onlar ben çok seviyorum. Şu an onlara bakan kimse yok, ben bakıyorum onlara sahip çıkıyorum. Sabah işe geldiğimde beni tanıyorlar, yolumu gözlüyorlar. Bu şekilde onlara gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Berber ve kuaförler kepenk açtı, tıraş olan vatandaşların yüzü güldü
YEREL HABERLER Berber ve kuaförler kepenk açtı, tıraş olan ...
Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta yurda ...
Kuveyt’ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat’ta KYK yurduna yerleştirildi
YEREL HABERLER Kuveyt’ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat’ta KYK ...
65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra spor yapmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra ...
Motosiklet sürücüsü, vidanjörün altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü, vidanjörün altında kalarak öldü
Yozgat’ta vidanjörün altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yozgat’ta vidanjörün altında kalan motosiklet ...
Mevsimlik tarım işçileri korona virüs taramasından geçti
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçileri korona virüs taramasından ...
Kamyonet karşı yola geçerek devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet karşı yola geçerek devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Yozgat'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X