İnşaat işçisi sokak hayvanlarının ‘can dostu’ oldu

Yozgat’ta yaşayan 24 yaşındaki Fatih Ulucan, evinden getirdiği yiyecek ve iş yerinde artan öğle yemekleriyle her gün sokak hayvanlarını besliyor.

Yapımı devam eden Yozgat Cezaevi şantiyesinde çalışan Fatih Ulucan, kendi imkanlarıyla evinden getirdiği ve şantiyeden artan yemeklerle arazide bulunan köpeklerin karnını doyuruyor. Yiyecek bulmakta güçlük çeken köpekleri her gün düzenli olarak besleyen Ulucan, öğle vaktinin büyük çoğunluğunu da köpeklerle geçiriyor.

Gönüllü olarak arazide bulunan köpekleri beslediğini belirten Ulucan, köpekleri çok sevdiğini ve onlara sahip çıktığını söyledi.

Yozgat Cezaevi şantiyesinde çalıştığını anlatan Ulucan, “Burada 1011 tane başı boş köpeğimiz var. Onları besleyen kimse olmadığı için kendi evimden ekmek getiriyorum bazen de cezaevinde çıkan yemeklerle onları beslemeye çalışıyorum. Onlar ben çok seviyorum. Şu an onlara bakan kimse yok, ben bakıyorum onlara sahip çıkıyorum. Sabah işe geldiğimde beni tanıyorlar, yolumu gözlüyorlar. Bu şekilde onlara gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.