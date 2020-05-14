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Madımak bitkisi toplayan kadınlar sosyal mesafe kurallarına da uyuyor

İHA

Yozgat'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak otunu toplamak için kadınlar, kırların yolunu tuttu.

Madımak bitkisi toplayan kadınlar sosyal mesafe kurallarına da uyuyor

Yozgat’ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak otunu toplamak için kadınlar, kırların yolunu tuttu.
Yozgat’ta ilkbahar mevsimi ile köylerde harman yerlerinin ve kırların yolunu tutan kadınlar, yabani otlar arasından bin bir emekle ve zahmetle madımak otu toplamaya devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uyup maske takan kadınlar bıçak yardımıyla yabani otlar arasından seçerek madımakları tek tek topluyor. İlkbahar mevsiminde toplanan madımak otu, toplandıktan sonra taze tüketildiği gibi konservesi yapılarak buzdolabında saklanmak üzere kışında tüketilebiliyor.
İç Anadolu Bölgesi’nin birçok yerinde doğada kendiliğinden yetişen madımak otunu toplayıp satan kadınlar aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Yozgat’ta madımak otu pazarda 15 ila 20 lira arasında satışa sunuluyor.
Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen madımak otunun başta kan şekerinin dengelenmesi olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.
Günde 4 kilogram kadar madımak topladıklarını söyleyen Zöhre Altın, “Burada madımak topluyoruz, sonra bu madımakları eliyoruz, yıkıyoruz, kıyıyoruz ve pişiriyoruz. Yufka ekmekle yiyoruz. Toplaması zor tek tek topluyoruz, günde 4 kilo kadar ot topluyorum. İhtiyacım için topluyorum kalanını da satıyoruz. Kilosunu 20 liradan satıyoruz. Çok lezzetli oluyor yemesi” dedi.
Köyünde madımak toplamada eşine yardımcı olana Salih Tok îse “Madımak topluyorum çok güzel, lezzetli oluyor. Rabbim kısmet ederse iftarda yiyeceğiz. Madımağı tek tek topluyorum zor oluyor ama güzel. Ben de bayanlara toplamalarında eşlik ediyorum. Madımağı pişirdikten sonra yoğurtla yufka ekmekle birlikte yiyoruz” şeklinde konuştu.
Köylüden aldığı madımağı pazarda sattığını söyleyen Hakkı Yalçın da, “Madımak toplamaya 15 Nisan’da başlanır mayısın sonunda biter. Şu an yoğunluk kalmadı. Kilosunu 15 liraya satıyoruz, günlük taze geliyor köylerden sabah gelir akşam biter. Vatandaşların bu sene madımağa ilgisi olmadı fazla satamadık. Çünkü korona virüs dolayısıyla Yozgat dışına giden yok, madımağın yüzde 50’sini Yozgat dışına satıyorduk. Madımağı kışın dolaba koyarlar tüketmek üzere veya taze taze tüketebiliyorlar da” ifadelerine yer verdi.

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