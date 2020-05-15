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Kuveyt’ten Yozgat’a getirilen vatandaşların bazılarında Covid-19 tespit edildi

İHA

Kuveyt’ten Yozgat’a getirilen vatandaşların bazılarında Covid-19 tespit edildi

Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Kuveyt’ten Yozgat’a getirilen 248 Türk vatandaşının hepsine sağlık görevlilerince Covid19 testi yapıldı. Uygulanan test sonucu bazı vatandaşların testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kuveyt’ten 4 gün önce getirilen 248 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yozgat Sürmeli Kız Öğrenci Yurdundaki karantina süreci devam ediyor. Bu süre zarfında sağlık çalışanları tarafından yurtta karantina altında olan vatandaşların hepsi, Covid19 testine tabi tutuldu. Test sonucu bazı vatandaşların testi pozitif çıktı.
Covid19 tanısı konan kişilerin, 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Öte yandan 5 gün önce Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 291 Türk vatandaşına da Covid19 testi uygulanmış ve 36 vatandaşın testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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