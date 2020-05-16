Yozgat'ta, tarım işçilerinin silahlı kavgası ile ilgili soruşturma sürüyor

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, tarım işçisi iki aile arasında çıkan silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürerken ailelerin kaldığı çadırlarda yapılan aramada, avlanması yasak olan 20 kınalı keklik bulundu.<br>Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zaimgeçidi köyü yakınlarındaki tarım işçilerinin konaklama alanında meydana geldi. Tarım işçisi iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu 17 kişi tüfeklerden çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'dan, ekili alanlarda çalışmak üzere Yozgat'a gelen iki ailenin daha önceden aralarında husumet bulunduğu, aynı bölgede karşılaşmaları sonucu kavganın başladığı öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan soruşturma devam ederken, tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltında bulunan 5 kişinin yapılacak Covid-19 testinin sonucuna göre adliyeye sevk edileceği belirtildi.<br>ÇADIRLARINDA KEKLİK BULUNDU<br>Öte yandan silahlı kavgaya karışan iki ailenin çadırlarında yapılan aramada, kafesler içinde avlanması yasak olan 20 kınalı keklik bulundu. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilirken, 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında idari para cezası ve tazminat cezaları uygulanacağı, ceza miktarının ise her bir kınalı keklik için bin 800 liraya kadar çıkabileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-05-16 16:18:29<br>

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