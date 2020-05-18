Ömrü sadece 15 gün, güzelliği ise ömre bedel

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ömrü sadece 15 gün, güzelliği ise ömre bedel

İHA

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece Mayıs ayında açan, ömrü ise sadece 15 gün olan Cehrilik Laleleri yüzünü gösterdi.

Ömrü sadece 15 gün, güzelliği ise ömre bedel

Yozgat’ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece Mayıs ayında açan, ömrü ise sadece 15 gün olan Cehrilik Laleleri yüzünü gösterdi.
Yozgat’ın 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla doğayı renklendirdi. Arılar için de polen ve nektar kaynağı olan lale, sadece Mayıs ayında açıyor ve 1520 gün sonra soluyor.
Bölgeyi bilen vatandaşlar bu eşsiz manzarayı her yıl Mayıs ayında ziyaret ederken fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler ise oluşan bu manzarayı fotoğraflamaya çalışıyor
Eşi ile birlikte Cehrilik bölgesine gelen Hüseyin Sezer, “Eşimle beraber burayı merak ettik. Cehrilik lalesi sadece bu bölgede yetişiyormuş, endemik bir bitki olduğunu öğrendik. Hem buranın hikayesini öğrenmek hem de merak ettiğimiz için laleleri görmek istedik, gayet güzel bir görüntü” dedi.
Makbule Savaş Sezer ise “Daha önceden buranın hikayesini okumuştum. Burası doğa harikası bir yer, kayaların arkasına gizlenmiş muhteşem bir güzellik. Cehrilik Yozgat’a özgü bir lale. Biz de merak ettik geldik, eşimle fotoğraf çektik. Buraların çoğaltılması ve korunması gerekiyor. Yollarda levha olsa çok daha iyi olur. Burası turizme de kazandırılabilir. Hep merak ediyordum kısmet bu güneymiş” şeklinde konuştu.
Cehrilik bölgesindeki doğa harikasını fotoğraflamak için gelen gazeteci Oğuz Bahçeli ise “Şu an cehrilik bölgesindeyiz, Yozgat’a has lalenin yetiştiği bölgedeyiz. Burası yılın belli dönemlerinde açan güzel Cehrilik lalesi çiçekleriyle meşhur. Yozgat’ta çok uzun bir süre yaz dönemi olmuyor olduğu dönemlerde de bu bölge Yozgat’ın kendine has bitkilerinden oluşuyor ve cennet gibi bir görüntü ortaya çıkıyor: Yozgat halkı bu bölgeyi çok fazla bilmiyor. Buranın tanıtılması için biz de elimizden geldiğince çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ın Gökdere köyünde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ın Gökdere köyünde karantina kaldırıldı
Tarım işçileri arasındaki silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tarım işçileri arasındaki silahlı kavgayla ilgili 5 ...
Yozgat'ta, tarım işçilerinin silahlı kavgası ile ilgili soruşturma sürüyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta, tarım işçilerinin silahlı kavgası ile ...
Yozgat’ta maskesi olmayanlar Lise Caddesi’ne alınmadı
YEREL HABERLER Yozgat’ta maskesi olmayanlar Lise Caddesi’ne alınmadı
Yozgat’ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yozgat’ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X