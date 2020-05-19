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Yozgat’ta 19 Mayıs, sosyal mesafeli ve maskeli kutlandı

İHA

Yozgat’ta 19 Mayıs, sosyal mesafeli ve maskeli kutlandı

Yozgat’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal mesafeye uyulup maske takılarak anıta çelenk sunuldu.
Yozgat’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. Yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.
Yozgat İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtının önüne çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Etkinlik azami katılımla maskeli ve sosyal mesafe korunarak yapıldı.
Saat 19.19’u gösterdiğinde ise Çamlık ve Sürmeli Yurtlarında gözetim altında kalan Türk vatandaşları ile İstiklal Marşı okunarak bayramın kutlanılacağı bildirildi.
Yozgat’ta cadde ve sokaklar Atatürk ve Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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