Yozgat’ta karantinadaki vatandaşlar İstiklal Marşı’nı pencereden okudu

Yozgat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pencerelerden İstiklal Marşı’nı okudu.

Kuveyt’ten gelmelerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yozgat’taki Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen 248 vatandaş, yurdun penceresinden Türk bayrakları ile İstiklal Marşı’nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Kurum personeli ve güvenlik görevlileri de hep bir ağızdan vatandaşlara eşlik etti.

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