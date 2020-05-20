Yozgat polisi 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu

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Yozgat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19’da görevli oldukları emniyet binalarının önünde İstiklal Marşı okudu.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyarak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte polisler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Emniyet Müdürlüğü binasını Türk bayraklarıyla donatan polislere çevredeki vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti.

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