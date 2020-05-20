Yozgat'ta, miniklerden '19 Mayıs' yürüyüşü

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<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, küçük yaştaki bir grup çocuk, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. <br>Kent merkezindeki Yukarınohutlu Mahallesi'nde, yaşları küçük yaklaşık 10 çocuk, evlerinin bulunduğu sokakta 19 Mayıs kutlaması yaptı. Sokağı bayrak ve balonlarla süsleyen çocuklar, İzmir Marşı'nı okuyarak sokak boyunca yürüdü. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da çocukların seslendirdiği İzmir Marşı'na eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-05-20 00:40:45<br>

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