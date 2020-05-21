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Akdağmadeni ormanları güzelliğiyle büyülüyor

İHA

Bozkırın ortasında yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu Akdağmadeni ormanları, eşsiz doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakıyor.

Akdağmadeni ormanları güzelliğiyle büyülüyor

Bozkırın ortasında yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu Akdağmadeni ormanları, eşsiz doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakıyor.
Yozgat’ın en geniş orman alanına sahip Akdağmadeni ilçesinde yer alan yemyeşil doğası ve temiz havası ile sarıçam, ardıç, palamut gibi ağaç türlerini bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göl, şelale ve görkemli vadiler ile kendisine hayran bırakıyor. Akdağmadeni ormanları eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine huzur veriyor.
İlçe topraklarının 3’te 1’ini kaplayan Akdağmadeni ormanları, kışın yağan kar ve oluşan sis sonrası eşsiz bir güzelliğe bürünürken yazın ise yeşil doğasıyla kendisine hayran bırakıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle yeşilin mavi ile buluştuğu doğa harikası Akdağmadeni ormanları, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İç Anadolu’nun bu eşsiz güzelliği havadan görüntülenirken yeşil ve mavinin buluştuğu ormanlık alanlar doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için de görsel bir şölen sunuyor.
İç Anadolu’nun incisi konumundaki Akdağmadeni ormanları, kapılarını açarak yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Akdağmadeni’nde yaylalarda yaşamlarını sürdüren köylüler de havaların ısınmasıyla yüzlerce hayvanı ile ormanların yolunu tutuyor.
Akdağmadeni’nin yakın zamanda İç Anadolu Bölgesi’nin turizm merkezlerinden birisi olacağını söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, “Akdağmadeni’miz tarihi ile doğası ve ilçemize henüz yeni gelen jeotermal kaynağı ile inşallah yakın zamanda İç Anadolu’nun turizm merkezlerinden birisi haline gelecek. Onlarca tarihi binamız ve değerlerimizle İç Anadolu’nun bozkırına inat yemyeşil sarıçam ormanlarımızla
Akdağmadeni’miz İç Anadolu Bölgesi’nin bir incisi konumundadır. Ayrıca ormanlarımız içerisinde bulunan doğal güzelliklerimiz ve hatta henüz keşfedilmemiş onlarda yerlerimiz var. Göletlerimiz, şelalelerimiz, vadilerimiz ve yine birçok mesire ve piknik alanlarımız bulunmaktadır. Akdağmadeni’nin en kısa zamanda doğa yürüyüşü sevenlerin, doğa sporu sevenlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odaklarından bir tanesi olacağını ümit ediyorum” dedi.
Başkan Yalçın ayrıca dünyanın en kaliteli salebin, Akdağmadeni ormanlarında yetiştiğini söyleyerek “Tadını, kokusunu ve aromasını başka yerde bulamayacağınız Akdağmadeni salebimiz de yakın zamanda ilçemize has bir marka ile ulusal pazarda yerini alacaktır” şeklinde konuştu.

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