Yozgat’ta 75 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Yozgat’ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi, farklı illerden getirdikleri 75 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, farklı illerden uyuşturucu madde temin ederek kent merkezine getirileceği bilgisine ulaştı. Bu doğrultuda şehir girişinde şüphelilerin araçlarını durdurarak arama yapan ekipler, araç içerisinde kağıda sarılı 75 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, A.E.,Y.E. ve O.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı temin etmek, bulundurmak’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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