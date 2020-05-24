Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. Hayvanseverler ise sokak köpekleri ile kedilere yiyecek bıraktı.<br>81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında, Yozgat sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda kimsenin görülmediği kentte, polis ekipleri denetim yaptı. Sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların büyük çoğunluğu ise havanın soğuk olması nedeniyle evlerinde kalmayı tercih etti.<br>HAYVANSEVERLER SOKAĞA YİYECEK BIRAKTI<br>Bazı hayvanseverler de sokak köpekleri ve kediler ile kuşlar için belirli noktalara yiyecek bıraktı. Kısıtlamadan en çok kedi ve köpeklerin etkilendiğini belirten hayvansever Oktay Yıldırım, yaklaşık bir aydır sokak hayvanlarını beslemek için normalden daha fazla çaba sarfettiğini söyledi. Yıldırım, "Otomobilimin bagajındaki 100 tane mama tabağı ve kuru mama ile cadde ve sokakları dolaşıyorum. Belirli noktalara mama bırakıyorum. Kedi ve köpekler beni görünce o kadar seviniyor ki, bende çok mutlu oluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-05-24 16:34:45<br>

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