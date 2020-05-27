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Yozgat’ta muhtarın Covid-19 testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

İHA

Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi'nden sonra Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü de karantinaya alındı.

Yozgat’ta muhtarın Covid-19 testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Yozgat’ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi'nden sonra Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü de karantinaya alındı.
Akdağmadeni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Tarhana köyünün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığını açıkladı. Tarhana köyünde muhtarda ve bir vatandaşta Covid19 testinin pozitif çıktığı, köy muhtarının temas ettiği kişilerin de sağlık testlerine başlanıldığı öğrenildi. Karantina kararı sonrası köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Köy giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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