Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

<br>YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından ilçeye bağlı Tarhana köyünde 26 Mayıs itibarıyla karantina uygulamasına başlanmıştır" denildi. <br>Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun Gökçeoğlu<br>2020-05-27 01:25:34<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.