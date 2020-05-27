Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

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<br>YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından ilçeye bağlı Tarhana köyünde 26 Mayıs itibarıyla karantina uygulamasına başlanmıştır" denildi. <br>Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun Gökçeoğlu<br>2020-05-27 01:25:34<br>

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