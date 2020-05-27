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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakat doğan oğlağı, anne şefkati ile büyütüyor

İHA

Yozgat'ta 3 çocuk annesi Havva Karameşe, doğuştan ön iki ayağı sakat olan oğlağa sahip çıkarak anne şefkatiyle büyütüyor.

Sakat doğan oğlağı, anne şefkati ile büyütüyor

Yozgat’ta 3 çocuk annesi Havva Karameşe, doğuştan ön iki ayağı sakat olan oğlağa sahip çıkarak anne şefkatiyle büyütüyor.
Yakın zamanda köy statüsünden mahalleye dönüştürülen ancak köy yaşantısının devam ettiği Divanlı Mahallesi’nde, eşi ile birlikte hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Havva Karameşe, iki ay önce ön iki ayağı felçli olarak dünyaya gelen keçi yavrusuna, çocuğu gibi bakmaya başladı. Sabah akşam her gün biberonla beslediği oğlağa ‘boncuk’ adını veren Karameşe, yürümekte güçlük çeken oğlağı anne şefkatiyle büyütüyor.
Oğlağın her türlü ihtiyacını karşılayan Karameşe, yaylamaya çıkarıyor, zaman zaman kucağında taşıyor.
Oğlağı bir bebek edasıyla biberonla beslediğini söyleyen Havva Karameşe, “Ben hayvanlarımın hepsini anne şefkatiyle büyütüyorum. Özellikle bu oğlağın sakat doğması bizi üzdü. Ancak bunu kendi yavrularımdan hiç ayırmıyorum. Normalde koyunlarla birlikte otlamaya gidiyor, sonra eve gelince, sütünü ısıtıyorum biberonla içiriyorum. Oğlağın ismi boncuk, onu çok seviyorum. Diğer hayvanlarımı da çok seviyorum ama bunu ayrı bir seviyorum. Bu hayvan doğuştan rahatsız, yürümekte güçlük çekiyor. Gidemediği yerlerde ben kucağımda götürüyorum, yaylamaya bırakıyorum tekrar kucağımda eve getiriyorum. Bu şekilde yavrumu büyütüyorum” dedi.
Çocuklarının da oğlağı çok sevdiğini belirten Karameşe, “Benim 3 tane çocuğum var bu da dördüncü oldu. Oğlağın bütün bakımını ben üstleniyorum. Onu çocuklarımdan ayırmıyorum, çocuklarımda çok seviyor oğlağı, kıyamıyoruz ona. Oğlak 2 aylık oldu. Kendisi yürüyemiyor biz de bu şekilde onu büyütüyoruz” şeklinde konuştu.
Havva Karameşe’nin kızı Sude Karameşe ise “Bizim keçimiz doğuştan sakat, ben onu çok seviyorum. onunla her gün oyun oynuyorum. Annemle birlikte sütünü veriyoruz. Bazen annem bahçeye gittiğinde ben veriyorum sütünü, biz keçimizi çok seviyoruz. Onunla her gün oynuyoruz. Kardeşimle birlikte onu otlatmaya çıkarıyoruz. Diğer hayvanları da çok seviyoruz ama bunu sakat olduğu için daha çok seviyoruz ve ilgileniyoruz. Yürüyemiyor, gidemediği yerlere biz götürüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Hayatından oldukça memnun gözüken ‘Boncuk’ ise bir yandan merada otlamanın bir yandan da sahibinin ısıttığı sütü biberonla içmenin keyfini yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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