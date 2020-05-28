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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozok yaylaları gezginci arıcıların mekanı oldu

İHA

Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florası ile bal üretimi yapan gezginci arıcıların Yozgat'ın Bozok yaylasında bal üretim mesaisi başladı.

Bozok yaylaları gezginci arıcıların mekanı oldu

Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florası ile bal üretimi yapan gezginci arıcıların Yozgat’ın Bozok yaylasında bal üretim mesaisi başladı.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat, gezginci arıcıların da gözdesi haline geldi. Gezginci arıcıların en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alan Bozok Yaylası, onlarca gezginci arıcıya ev sahipliği yapıyor.
İlkbahar mevsimi ile birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden Bozok yaylalarına gelerek kovanlarını kuran ve bal mesaisine başlayan gezginci arıcılar, bal üretiminden yüksek verim elde etmeyi hedefliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre Yozgat’ta 250 adet yerli arıcı 20 bin arılı kovan ile yılda 320 ton bal üretimi yaparken il dışından gelen 100 civarı gezginci arıcı ise 22 bin arılı kovan ile yılda 660 ton bal üretimi yapıyor. Gezginci arıcılar daha çok Ordu, Samsun ve Hatay illerinden geliyor ve MayısEylül aylarına kadar Yozgat’ta konaklıyor.
Coğrafi yapısı ve bitki çeşitliliği dolayısıyla bal üretimi için Bozok Yaylalarını seçen ve Ordu’nun Perşembe İlçesinden gelen Celalettin ve Kenan Yazıcı isimli iki kardeş, merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan Kavaklı mevkiine kurdukları 300 arılı kovan ile yılda 6 ton bal üretmeyi hedefliyor.
Bozok yaylalarının zengin bitki florasının bulunduğunu anlatan gezginci arıcı Celalettin Yazıcı, “Yozgat’a Ordu’nun Perşembe ilçesi Saray köyünden geliyoruz. Burada kendi arazimiz var. 20 yıldan beri buralara geliyoruz. Kaliteli bal üretiyoruz. Bitki florası çok güzel kekik, geven her türlü çiçek burada mevcut. Biz bu işe küçüklükten alıştığımız için çok severek yapıyoruz zorluğuna da katlanıyoruz. Başka meslek yapamadığımız için arıcılıkla uğraşıyoruz.” dedi.
5 ay gibi bir sürede 6 ton bal üretmeyi hedeflediklerini de anlatan Yazıcı, “Biz gezginci arıcıyız. Nisan ayının sonunda geliyoruz Ekim ayının başında da dönüş yapıyoruz. Burada arı soğuk olduğu için kışlamıyor. Sadece bal için geliyoruz buraya, üretim yapıyoruz. Yaklaşık 56 ton bal üretiyoruz ve pazarlamasını yapıyorum. Kaliteli bal ürettiğimiz için Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Bir bal çıtası 3 kilogram geliyor onu da 150200 lira arasına satıyoruz” şeklinde konuştu.
Yozgat’a 300 arılı kovan ile geldiklerini belirten Kenan Yazıcı ise, “Nisan ayının sonlarına doğru geliyoruz eylül ayının sonuna doğru gidiyoruz, biz gezgin arıcıyız. 300 arılı kovanla birlikte buraya geldik. Yozgat’ın çiçek florası zengin onun için buraya geldik, Ordu’nun Perşembe ilçesinden her yıl buraya geliyoruz. 20 yıldan beri buraya geliyoruz. Bal üretimi zahmetli ve zor iş ama biz işimizi severek yapıyoruz. Pazar piyasamız bulunuyor, kaliteli olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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