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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta 627 camide cuma namazı kılındı

İHA

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi uzun bir sürenin ardından Yozgat'ta da bugün 627 camide cuma namazı kılındı.

Yozgat’ta 627 camide cuma namazı kılındı

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi uzun bir sürenin ardından Yozgat’ta da bugün 627 camide cuma namazı kılındı.
Cuma namazı öncesi emniyet ekipleri cami önlerinde tedbir aldı. Camiye gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra namaz kılınacak alanlara alındı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı.
Yozgat Belediyesi cuma namazı için camiye gelen ve seccadesi olmayan vatandaşlarla seccade dağıttı.
Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisine gelen Yozgat Valisi Kadir Çakır, Çapanoğlu Büyük Camisi gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde 928 cami bulunduğunu bunlardan 627'sinde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındığını söyledi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise belediye olarak cami önlerinde gerekli hijyeni sağladıklarını belirterek, "Seccadesi olmayan vatandaşlarımıza da seccade dağıttık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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