Yozgat’ta üretilen şakayık çiçekleri Romanya ve Azerbaycan’a ihraç ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta üretilen şakayık çiçekleri Romanya ve Azerbaycan’a ihraç ediliyor

İHA

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine Hollanda'dan getirdikleri şakayık tohumlarını, 6 yıl önce toprakla buluşturan Bülent ve Murat Höke kardeşler, ürettikleri şakayık çiçeklerini İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi büyükşehirlere satarak Romanya ve Azerbaycan'a da ihraç ediyor.

Yozgat’ta üretilen şakayık çiçekleri Romanya ve Azerbaycan’a ihraç ediliyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine Hollanda’dan getirdikleri şakayık tohumlarını, 6 yıl önce toprakla buluşturan Bülent ve Murat Höke kardeşler, ürettikleri şakayık çiçeklerini İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi büyükşehirlere satarak Romanya ve Azerbaycan’a da ihraç ediyor.
Hollanda’da uzun yıllar çiçek seralarında çalışan Bülent ve Murat Höke kardeşler, Hollanda’dan birçok ülkeye ihraç edilen şakayık çiçeklerini, memleketleri Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyünde de yetiştirmeye karar verdi. Memleketlerine dönüş kararı alan ve bu işe hobi amacıyla başlayan iki kardeş, 6 yıl önce Hollanda’dan getirdikleri 250 adet kök şakayık tohumlarını toprakla buluşturdu. Bozkır topraklarında istedikleri verimi alan iki kardeş, daha sonra 15 bin kök şakayık tohumunu 6 dönümlük alana ekerek 150 bin adet şakayık çiçeği elde etti.
Bir ay gibi bir süre hasat zamanı olan ve tomurcuk halinde saplarından kesilerek toplanan rengarenk şakayık çiçeklerini soğuk hava deposunda muhafaza eden iki kardeş, iç piyasada Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra Romanya ve Azerbaycan’daki çiçekçilere, tanesini 5 ila 7 lira arasında satıyor.
Şakayık çiçeğinin üretimini 6 yıldır yaptıklarını söyleyen Murat Höke, “Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Toprakpınar köyünde bu çiçeği 6 yıldır üretiyoruz. Daha önceleri Hollanda da çiçek seralarında çalıştım, ağabeyimde 40 yıldır bu şakayık çiçeğiyle uğraşıyor. Onun fikriydi Türkiye’de başka bir yerde yetişmediği için Yozgat’ta üretelim dedik. İlk başlarda 250 kök ile hobi olarak başladık. Sonra burada yetişmeye başlayınca 15 bin adet kök getirdik. 6 senedir bu işi yapıyoruz. 3 senedir de Kırşehir’in Kaman ilçesinde bu işi yapıyoruz. 56 bin kökte oraya diktik. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.
Şakayık çiçeğine yurt içi ve dışında talebin fazla olduğunu anlatan Höke, “Genelde Türkiye içi Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Kahraman Maraş’tan gibi birçok ile gönderiyoruz. Yurt dışında da Romanya ve Azerbaycan’a gönderiyoruz. Bu yıl Romanya’ya virüsten dolayı satışlarımız yarı yarıya düştü. 10 bin adet şakayık hazırladık, Romanya’dan tırla gelip götürecekler. Azerbaycan’a da 5 bin adet göndereceğiz. Bu yıl 150 bin dal şakayık üretimi bekliyoruz. Tanesi rengine göre 4 ila 7 lira arasında satılıyor. Ancak piyasadaki fiyatları çok aşırı yüksek, 10 adetten oluşan bir demeti 250300 lira arasında satılıyor” şeklinde konuştu.
Şakayık çiçeğinin hasat zamanın bir ay sürdüğünü hatırlatan Höke, “Bir ay içinde kesim ve toplama işi biter soğuk hava deposunda paketleme ve gönderme işlemi başlar. Bu sene virüsten dolayı biz kendimiz gönderemediğimiz için müşterilerimiz genelde gelip burada arabalarıyla kendileri alıp götürüyorlar” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Restoran, kafeler ve kahvehaneler açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Restoran, kafeler ve kahvehaneler açılışa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X