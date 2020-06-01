Yozgat Belediyesi’nde ‘zimmet’ soruşturması: 7 gözaltı

Yozgat Belediyesi’nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçileri tarafından 20162018 yıllarına ait gelir giderlerde yapılan incelemeler sonucu 7 personel ‘zimmet’ suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Belediyesi’nin 20162018 yıllarına ait gelir giderleri Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince incelendi. İnceleme sonrası müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Raporları inceleyen savcılık incelemelerin ardından 7 çalışan hakkında ‘zimmet’ iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla da 7 zanlı gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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