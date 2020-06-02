Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında (2)

'55 yaş için hiç fena değil'

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<br>4 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç., A.U.K., İ.C.A. ve M.B.T. tutuklanırken, Ö.Ş., U.Ü. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-06-02 23:07:52<br>

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