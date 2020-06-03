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Bir zamanlar ekimi yasaktı, şimdi ekmeği üretildi Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir katkılı antibakteriyel köpük ve sıvı el sabununun ardından protein ve besin değeri yüksek ekmek üretti

İHA

Endüstriyel kenevir alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir katkılı antibakteriyel köpük ve sıvı el sabununun ardından bu kez de protein ve besin değeri yüksek ekmek, kuru pasta ve kekten oluşan unlu mamuller üretti.

Bir zamanlar ekimi yasaktı, şimdi ekmeği üretildi Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir katkılı antibakteriyel köpük ve sıvı el sabununun ardından protein ve besin değeri yüksek ekmek üretti

Endüstriyel kenevir alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir katkılı antibakteriyel köpük ve sıvı el sabununun ardından bu kez de protein ve besin değeri yüksek ekmek, kuru pasta ve kekten oluşan unlu mamuller üretti.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz tarafından Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğretim görevlileri tarafından kenevir tohumu ve unu katkılı unlu mamullerinin tanıtımı yapıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü mutfağında üretilen unlu mamuller konuklara tattırıldı.
Endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite olarak kenevirin biokütlesinin ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalara başladıklarını anlatan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bugün gıda sektöründe kenevirin tohumunun ve tohumundan elde edilen kenevir ununun ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışmalarımızı sizle paylaşıyoruz. Aşçılık programımdaki hocalarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda gerek kaliteli daha besin değeri yüksek olan ekmek yapımı gerekse kuru pasta ve tüm çeşitlerinin yapımında kenevir tohumu ve kenevir unu kullanarak gıda sektörüne hitap edecek şekilde ürünler yaptık. Bu çerçevede diğer alanlarda olduğu gibi gıda alanında keneviri değerlendirecek olursak bölgesel kalkınma odaklı ekonomiye katkı sunacağımızı düşünmekteyiz. Biz şu anda vitrine taşıdığımız bu ürünleri sanayicilerimizle müteşebbisleriyle buluşturmaya başladık. Niyetimiz ve hayalimiz şudur ki; biz bu ürünlerimizi bölgesine değer katan ve bu sektörde bölgede konuşlanmış orta veya büyük ölçekli fabrikalarda bölgesel kalkınma odaklı ekonomiye katkı sunar bir duruma getirmek olacaktır” dedi.
Kenevir tohumu ve ürünü ile üretilen ekmeğin besin ve protein değerinin yüksek olduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Ekmek bu coğrafyanın vazgeçilmezi. Amacımız kenevir tohumunun özelliklerini sağlığa olan faydalarını ekmeğe kazandırmak ya da kuru pasta çeşitlerine kazandırmak. Bir defa bu ekmeğin besin değeri yüksek olan, protein, lif oranı yüksek olan ve dolayısıyla daha az ekmekle doyabileceğiniz diyet ekmek de diyebileceğimiz bir özelliği var. O açıdan hem besleyici hem protein kaynağı ve Omega 3 gibi yağların bulunduğu kenevir katkılı bir ekmekten bahsediyoruz. Tabi ülkemizde bu tür gıda sektöründe kullanımları var ama çok geniş çaplı değil. Ama biz ihtisas alanımız itibariyle bunu da gıdaya taşıyarak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kenevir esaslı unlu mamullerin üretilebileceği fabrikaların Yozgat’a kurulması için çağrıda bulunan Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Yozgat’ta bu sektörde faaliyet gösteren lokantalarımız, fırınlarımızın üretim gibi bir talepleri olursa tabii ki kapalı değiliz. Aşçılarımız bu işin mutfağında, onlara her türlü katkıyı sunmaya hazır. Ama bizim tek bir hayalimiz var, o da şu. Bu sektöre hitap eden bir orta büyüklükte ekmek ve pasta ürünlerinin yapıldığı fabrika niye Yozgat’a konuşlanmasın. Ve bu bölgemiz için değil Türkiye’nin her alanına pazarlanan, gönderilen bir ürünler grubu neden olmasın. Bu konuda sektörün sahiplerini çağırıyoruz Yozgat’a. Kurumsal anlamda bu sektöre hitap eden firmaları davet ediyoruz. Vitrine taşımış olduğumuz bu ürünlerin tariflerini verelim, tüm haklarımızı iade edelim ama tek şartımız var. Yozgat Bozok Üniversitesinin ürettiği bu ürünlerin konuşlanacağı fabrika, kuracakları tesis Yozgat’ta olmak kaydıyla gelsinler yapsınlar. Kenevir esaslı ekmek Türkiye ile buluşsun” ifadelerine yer verdi.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Soner Beşcanlar da kenevir unu ve tohumundan üretimi gerçekleştirilen unlu mamullerin yapılışı ve besin değerine ilişkin bilgiler verdi.

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