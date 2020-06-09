Havaların ısınmasıyla besicilerin koyun kırkma telaşı başladı

Yozgat’ta küçükbaş hayvan sahipleri, sıcaklıkların artmaya başlamasıyla koyunların serinlemesi ve besicilikten alınan verimin artırılması için koyun kırkma mesaisine başladı.

Yozgat’ta besiciler, havaların ısınmaya başlamasıyla küçükbaş hayvanlarını kırkmaya ve bakımlarını yapmaya başladı. Elektrikli makinelerle büyük bir titizlikle koyunları kırkan besiciler, hayvanların ilaçlamasını da yaparak hastalıklara karşı tedbir alıyor.

Koyunların serinlemesi ve besicilikten alınan verimin artırılması için mesai yapan besiciler, kırkma işleminden elde edilen yünleri de satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Kısa bir süre önce köy statüsünden mahalleye dönüştürülen ancak köy yaşantısının devam ettiği Divanlı Mahallesi’nde eşi Havva Karameşe ile yaklaşık 300 küçükbaş hayvanın kırkma işlemini gerçekleştiren besici İlhan Karameşe, koyunların sıcaklardan etkilenmemesi ve verimin artması amacıyla yünlerini kırkmaya başladıklarını söyledi.

Koyun kırkma işlemine havaların durumuna göre, mayıs ve haziran aylarında başladıklarını anlatan besici İlhan Karameşe, “Hayvanların refahı, iç ve dış parazitlerinden kurtulmaları için kırkım işlemlerini yapıyoruz. Bu işlemlerden elde ettiğimiz yünleri de halı ve battaniye fabrikalarından talep olduğunda onlara veriyoruz. Bu şekilde de gelir elde ediyoruz. Geçimimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. 300 tane küçükbaş hayvanım var ve bu hayvanların günlük 5060 tanesini kırpıyorum. 1 haftaya yakında hepsini bitirmeyi hedefliyorum.” dedi.

Yün kırkma işleminde eşine yardım eden Havva Karameşe ise “Eşimle beraber her yıl mayıs ve haziran aylarında koyun kırkma işlemini yapıyoruz. Hayvanlarımızın daha çok gelişme sağlaması için bu kırpma işlemini her yıl gerçekleştiriyoruz. Hayvanlarımız hem iç hem de dış parazitlerinden daha çabuk kurtuluyor bu şekilde. Koyunlarımızın üzerinden elde ettiğimiz yünleri de halı ve battaniye fabrikalarından gelen kişilere yünleri satarak ailemize maddi olarak ta destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

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