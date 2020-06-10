Mamak Kaymakamı Polat, Yozgat Valiliğine atandı

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Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın Mülkiye Başmüfettişliğine getirilmesiyle, Yozgat Valiliğine, Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Yozgat Valiliğine atandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.

ZİYA POLAT KİMDİR?

1973 yılında İzmit’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Erzincan'da Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla AfyonSincanlı, KarabükYenice ve MardinSavur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, SivasAkıncılar, ElazığArıcak, Erzurumİspir, AydınKaracasu, KayseriYahyalı ve Bursa Kestel ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

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