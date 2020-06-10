Yozgat'ta 1 köy, 1 mahalle ile 2 apartmanda karantina bitti

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<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 26 Mayıs'ta 1 köy, 1 mahalle ile 2 apartmanda uygulanmaya başlanan karantina, sona erdi.<br>Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, merkeze bağlı Derbent köyünün Çıraderesi Mahallesi ve Boğazlıyan ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 2 apartman, 26 Mayıs'ta koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı. Köy, mahalle ve apartmanda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık taraması sonrası yeni vakaya rastlanmadı. 14 günlük karantina uygulaması bugün itibariyle sona erdirildi.<br>Öte yandan, il genelinde karantina uygulanan yerleşim yerinin kalmadığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun Gökçeoğlu<br>2020-06-10 11:21:55<br>

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