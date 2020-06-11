Yozgat’ta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ankara’dan gelen özel harekat polislerinin de katıldığı “Bozok Narko2” operasyonunda, şüphelilere ait çok sayıda adrese sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kasatura, 40 gram esrar maddesi, 7 gram Skunk maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.