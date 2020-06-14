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Yozgat’ta jandarma teşkilatının 181. yıl dönümünde tören düzenlendi

İHA

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal mesafeye dikkat edilerek çelenk koyma töreni düzenlendi.

Yozgat’ta jandarma teşkilatının 181. yıl dönümünde tören düzenlendi

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal mesafeye dikkat edilerek çelenk koyma töreni düzenlendi.
Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk konuldu. Programa İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve askeri personel katıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

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