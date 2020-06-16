Yozgat’taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

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Yozgat’ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, KırıkkaleYozgat Karayolu Orhan Gazi köyü yakınlarında meydana geldi. Kırıkkale istikametinden Yozgat’ın Yerköy istikametine gitmekte olan Selatdin Önal (58) yönetimindeki 26 UL 385 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Selatdin Önal ile araç içerisinde bulunan Meral Önal (50) ve Busenur Önal (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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