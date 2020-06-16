Yozgat’ta 3 aylık bebek evde ölü bulundu

Yozgat’ta annesi tarafından evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu.



İddiaya göre, Mutafoğlu Mahallesi’nde 3 aylık kız bebeğinin karını doyurup uyuttuktan sonra diğer 2 çocuğu ile birlikte dışarı çıkan anne T.Ö. (29) eve döndüğünde kızının hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti. Durumun emniyete bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, anne T.Ö.’yü gözaltına aldı.

Bebeğin cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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