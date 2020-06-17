Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü bulundu

DHA

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta, annesi T.Ö. (29) tarafından evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek, ölü bulundu. Olay, öğleden sonra Mutafaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.Ö., 3 aylık kızı T.Ö.'yü emzirip yatağına yatırdıktan sonra diğer iki çocuğu ile dışarı çıktı. Birkaç saat sonra eve dönen T.Ö., bebeğinin hareketsiz olarak yattığını görünce, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde minik T.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirledi. Anne T.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınırken, talihsiz bebeğin cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin...

Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü bulundu

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta, annesi T.Ö. (29) tarafından evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek, ölü bulundu.<br>Olay, öğleden sonra Mutafaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.Ö., 3 aylık kızı T.Ö.'yü emzirip yatağına yatırdıktan sonra diğer iki çocuğu ile dışarı çıktı. Birkaç saat sonra eve dönen T.Ö., bebeğinin hareketsiz olarak yattığını görünce, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde minik T.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirledi. Anne T.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınırken, talihsiz bebeğin cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. <br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-06-17 00:36:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta 3 aylık bebek evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yozgat’ta 3 aylık bebek evde ölü bulundu
Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor
YEREL HABERLER Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor
Yozgat’taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat’taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi ...
Yozgat’taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 6’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat’taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...
Yozgat’ta Selçuklu dönemine ait 97 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta Selçuklu dönemine ait 97 adet sikke ele ...
Vali Çakır, Yozgat’a veda etti
YEREL HABERLER Vali Çakır, Yozgat’a veda etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X