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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor

İHA

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, Yozgat'ta bazı vatandaşların kalabalık alanlarda maske takmadığı ve sosyal mesafe önlemlerini aksattığı görüldü.

Yozgat’ta maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, Yozgat’ta bazı vatandaşların kalabalık alanlarda maske takmadığı ve sosyal mesafe önlemlerini aksattığı görüldü.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılırken Yozgat’ta vatandaşların bu uyarılara yeterince riayet etmediği görüldü.
Kalabalığın yoğun olarak görüldüğü Yozgat Lise Caddesinde bazı vatandaşlar maske kullanımına özen gösterirken bazılarının ise hiç maske takmadığı gözlendi. Sosyal mesafeyi de hiçe sayan kimi vatandaşlar maske takmadıkları gibi kalabalık içerisine girmekten de çekinmedi.
Lise Caddesi doğu ve batı girişlerinde görev yapan emniyet güçleri, maske takılması konusunda vatandaşları uyararak ateş ölçümü yapıp, vatandaşların caddeye girişlerini sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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