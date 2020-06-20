Kontrolden çıkan kamyon yan yattı

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Yozgat’ın Çekerek ilçesinde sanayi malzemesi taşıyan kamyon, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Tokat istikametine giden Erdal K. idaresindeki 05 HB 4020 plakalı sanayi malzemesi yüklü kamyon Yozgat’ın Çekerek ilçesi Kayalar köyü Bağlar mevkiinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Yaşanan kazada sürücü Erdal K. yara almadan kurtulurken kamyon içinde bulunan sanayi malzemeleri etrafa saçıldı. Maddi hasarın meydana geldiği kamyondan etrafa saçılan malzemeleri kamyon sürücüsü ve vatandaşlar topladı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

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