Moda tasarımcısı olmak için hayallerini resmediyor eserleri beğeni topluyor

Yozgat’ta 13 yaşındaki Elife Rana Erbek, eli kalem tutar tutmaz resim çizmeye başladı. Herhangi bir eğitim almadan 5 yaşından beri resim yapan Erbek, tekstile yönelik yaptığı tasarım ve çizimler ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yozgat’ta Erbek ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ortaokul öğrencisi Elife Rana Erbek, 5 yaşından beri resim yapıyor. Herhangi bir eğitim almadan kısıtlı imkanlarla ev ortamında okul defterine çizimlerini gerçekleştiren genç yetenek, yaptığı tasarım ve çizimlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

İlerleyen dönemlerde ünlü bir moda tasarımcısı ve stilist olmayı hedefleyen Elife Rana Erbek, hayal gücünü kullanarak kendine özgü farklı model ve tasarımlar çıkartıyor. Her bir çizgisini ustalıkla çizen genç yetenek, bu zamana kadar 500’e yakın çizim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine evinden çıkmayarak çizim yapan Erbek, bu sürede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve üzerinde ‘Yardım’ yazılı maske takmış Çinli bir kız portresi yaptı.

Farklı tasarım ve çizimleriyle dikkat çeken Elife Rana Erbek, en büyük desteği ise anne ve babasından görüyor.

Daha çok hayal gücünü kullanarak tasarımlarını kağıda döken Elife Rana Erbek, “13 yaşındayım, Küçüklükten beri çizime merakım var, bu yüzden sürekli resim yapıp kendimi geliştirmek istiyorum. İleri de ünlü bir tasarımcı veya stilist olmak istiyorum. Korona virüs sürecinde kendimi daha da geliştirdim. Bu zaman zarfında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı çizdim ve daha çok moda çizimine yöneldim. Çünkü ileri de ünlü bir tasarımcı olmak istiyorum. Bu yüzden evden çıkamadığım günlerde kendimi geliştirip tasarladığım hayal gücümle oluşturduğum çizimleri yapmaya çalıştım. Kendime özgü tasarımlarım olsun istedim.” dedi.

Bir stilist gibi resimlerini çizdiğini söyleyen Erbek, “Hayal ettiklerimi önce tasarlıyorum, çiziyorum, renklendiriyorum ve tamamen bir moda çizimi yani stilist gibi çalışmış oluyorum. Bu zamana kadar 500’e yakın çalışma yaptım. Bazen çalışmalarımı sevmediğim zamanlar oluyor ama sevince daha da motivasyonum artıyor ve daha güzel tasarımlar yapıyorum. En büyük destekçim annem ve babam. Bu yolda bana çok büyük destek verdiler. Onların sayesinde güzel resimler çiziyorum yapmaya da devam edeceğim. En büyük hayalim dünyaca ünlü bir stilist olmak” şeklinde konuştu.

Çocuklarının her zaman destek vereceklerini anlatan baba Ömer Faruk Erbek de “Kızımın bu modelistliğe ve resimlere olan merakı bizi de mutlu etti. Biz de neden Yozgat’tan iyi bir stilist çıkmasın diye düşündük ve her zaman onun destekçisi olduk. Zaten resim çizmeye anaokulunda başladı bu zamana kadarda elimizden geldiğince kızımın arkasında durduk durmaya da devam edeceğiz. Kızımın başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Anne Sümeyra Erbek ise “Kızımı gayet başarılı buluyorum, yeteneğini fark ettiğimizden beri de arkasında durmaya çalışıyoruz. Tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu yolda arkasında olacağız. İnşallah iyi bir stilist olur ve kendisi de o yönde ilerler. Ona çok inanıyorum” dedi.

