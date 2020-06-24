Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'da tarih yazıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'da tarih yazıyoruz

DHA

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dizi açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Oktay, Hakkari Yüksekova'da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak ile Bursa ve İstanbul'da meydana...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'da tarih yazıyoruz

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur" dedi.<br>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dizi açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Oktay, Hakkari Yüksekova'da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak ile Bursa ve İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışını yapacakları ve temelini atacaklarız her bir yatırımın, kentin, bölgenin ve ülkenin değeri olduğunu kaydeden Oktay, "Bu yatırımlar, Yozgat'ın, Yozgatlı iş insanlarımızın ve buradaki yatırımcılarımızın kendine güvenle, daha güçlü şekilde ayağa kalkması ve yarına daha umutla bakması için bir milattır. Hayırlı, mübarek olsun!" dedi.<br>'YOZGAT HAVALİMANI'NI 2022'DE AÇACAĞIZ'<br>Oktay, Yozgat'ın Türkiye'nin geri kalanına kara, demir ve havayoluyla güçlü şekilde bağlanması için başlattıkları önemli ulaştırma projelerinin ilerlediğini belirterek, "Yozgat´tan geçen Ankara-Sivas Hızlı Tren projesinde ise sona gelindi. Yerköy-Sivas altyapı işlerinin 31 kilometrelik kısmı ve 631 kilometre tek hat serimi tamamlanan tren hattını test sürüşlerinin tamamlanmasından sonra bu yıl içinde açacağız. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Yozgat Havalimanı'nı Ekim 2022´de hizmete açmış olacağız" diye konuştu.<br>'NORMALLEŞME ADIMLARINI ATMAYA DEVAM EDİYORUZ'<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ettiklerini belirten Oktay, örnek bir yönetimle süreci göğüslediklerini kaydetti. Oktay, şunları söyledi:<br>"125'den fazla ülkeye tıbbi malzeme göndererek yardım elimizi uzattık. Önümüzdeki dönemde Yozgat´ta üretilen solunum cihazı ve cerrahi maskeler dış sevkiyatlarda yer alacak inşallah. Normalleşme sürecine girmemizle birlikte sanayimizin çarkları tam kapasite işlemeye, ekonomimiz yeniden canlanmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ilgili Bakanlıklarımızla istişare içinde yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Bugünden itibaren camilerimiz sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açılmıştır; maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek; kişiye özel seccadelerimizi kullanarak yeniden bir arada ibadet edebileceğiz hamdolsun. Diğer taraftan 1 Temmuz itibariyle açık hava fuarlarını başlatıyor; ticaret ve ihracata bir hareket alanı daha açıyoruz. Eş zamanlı olarak ülkemize dev eserler kazandırmayı, altyapı yatırımlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz. 3 uçağın aynı anda inip kalkabildiği İstanbul Havalimanı´nın yeni pistini, yeni barajları, acil durum hastanelerini ve millet bahçelerini hizmete açıyoruz."<br>'LİBYA'DA TUZAKLAR BOZULDU'<br>Oktay, sınırların içinde ve dışında teröre ağır darbeler indirmeye devam etiklerini vurgulayarak, "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Burada Libya konusunda özellikle bir parantez açmak istiyorum; Libya´da Ulusal Mutabakat Hükümeti´nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar. Herkes bilmelidir ki; Libya´da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır. Libya´nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Ömer Muhtar´ın direniş ruhunun temsilcisi olan Libyalı kardeşlerimizin en güçlü şekilde yanında olacağız. Diğer taraftan Türkiye´ye karşı hain hedefleri olanları Pençe-Kaplan operasyonu ile sınır ötesinde vuruyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize burada bir kez daha Allah´tan rahmet diliyorum.Ruhları şad olsun."<br>Oktay konuşmasının ardından, 3 tesisin açılışını ve 6 tesisinde temel atma törenini gerçekleştirdi.       DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-06-24 13:41:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Libya’da oynanmaya çalışılan oyunlar ve tuzaklar bozulmuştur”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Libya’da oynanmaya ...
Kamerayı gören maske taktı
YEREL HABERLER Kamerayı gören maske taktı
Yozgat’ta sağanak yağış bir evi kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Yozgat’ta sağanak yağış bir evi kullanılamaz hale ...
Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Yozgat’ta yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Yozgat’ta yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Yozgat Valisi Polat’tan Şehir Hastanesine ziyaret
YEREL HABERLER Yozgat Valisi Polat’tan Şehir Hastanesine ziyaret
Moda tasarımcısı olmak için hayallerini resmediyor eserleri beğeni topluyor
YEREL HABERLER Moda tasarımcısı olmak için hayallerini resmediyor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X