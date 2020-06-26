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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ı göremeyince gözyaşına hakim olamadı

İHA

Bir dizi açılış ve temel atma töreni için Yozgat'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmek isteyen ancak Oktay'ın ziyaret programının iptal olduğunu öğrenen 6.5 yaşındaki Burak Mert Baştürk, büyük üzüntü yaşadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ı göremeyince gözyaşına hakim olamadı

Bir dizi açılış ve temel atma töreni için Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmek isteyen ancak Oktay’ın ziyaret programının iptal olduğunu öğrenen 6.5 yaşındaki Burak Mert Baştürk, büyük üzüntü yaşadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde çarşamba günü gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenin ardından Oktay’ın kent merkezinde bir dizi ziyaret haberini duyan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Burak Mert Baştürk, Oktay’dan imza ve oyuncak isteyip görüşmek istedi.
Kent Park’ta Yiğit Apartmanında ailesi ile birlikte yaşayan Burak Mert Baştürk, Oktay’ın apartmanlarında bir evi ziyaret edeceğini öğrendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında geniş güvenlik ve sağlık tedbirlerinin de alındığı apartmanda güvenlik güçlerinin yanında elinde kağıt kalem ile akşam saat 22.00’a kadar bekleyen Burak Mert Baştürk, Oktay’ın ziyaret programının iptal edildiği haberinin gelmesiyle büyük üzüntü yaşadı.
Büyük hayal kırıklığıyla eve dönen Burak Mert Baştürk’ün üzgün olduğunu gören babası Ekrem Baştürk, oğlunun görüntüsünü cep telefonuna kaydetti. Videoda Burak Mert Baştürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı göremediği için üzgün olduğunu imza ve oyuncak isteyip Oktay’la görüşmek istediğini söyledi.
Minik Burak Mert Baştürk’ün masumane bu görüntüleri sosyal medyada da büyük bir ilgi ve tebessümle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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