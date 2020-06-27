Yozgat’ta çekicinin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir şahıs, çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burak Ö. idaresindeki 38 AAB 185 plakalı çekici, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Yasin Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybeden Yasin Demir’in cenazesi, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çekici şoförü Burak Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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