Yozgat’ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın yan apartmanın çatısına sıçradı

Yozgat ta henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangında iki farklı apartmanın çatısı yanarak kül oldu.

Yozgat’ın Aşağı Nohutlu Mahallesinde 24 daireli Berensu Apartmanının çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki 36 daireli Damla Apartmanının çatısına sıçradı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale de yetersiz kaldı. Her iki apartmanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında her iki apartman sakinleri de tahliye edildi.

Yozgat Belediyesi itfaiyesinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Damla Apartmanı altında park halindeki bir aracın zarar görmesini istemeyen vatandaşlar, aracı yerinden kaldırarak güvenli yere çekti. Yangın çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, TOMA ve Orman Müdürlüğünden gelen araçların müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı.

Çıkan yangını vatandaşlar büyük bir merak ile izlerken bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden cep telefonu ile yangını kayıt altına aldı. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Her iki binada da maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

