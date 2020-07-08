Yozgat'ta, 150 dekar hububat ekili alan yandı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Şefaatli ilçesindeki hububat ekili alanda çıkan yangında, 150 dekar alan küle döndü.

Yangın, öğlen saatlerinde Şefaatli ilçesine bağlı Tahiroğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, hasat çalışmaları yapılırken, saman makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hububat yapılan alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını diğer tarlalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 150 dekar hububat ekili alan küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Şefaatli Harun GÖKÇEOĞLU

2020-07-08 21:54:23



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