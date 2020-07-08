Yozgat'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde aniden etkisini gösteren sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, aniden etkisini gösteren sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat etkisini gösteren sağanak, ekili alanlara zarar verirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, belde ve çevre köylerde sağanak ve dolunun etkili olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 bin dekar alanda hasar oluştuğunu ifade eden Büyük, "Yaklaşık yarım saat fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ve sel suları özellikle arpa, buğday ekili alanlarda, fasulye başta olmak üzere sebze ekili alanlara büyük zarar verdi. Bazı evlerimizi su bastı. Belediye ekiplerimiz su basan evlerimizde temizlik çalışmasını sürdürüyor" dedi.

Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ekili alanlarda çamur nedeniyle hasar tespiti yapılamadı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Boğazliyan Harun GÖKÇEOĞLU

2020-07-08 22:01:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.