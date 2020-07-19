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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koyun çanı üretiyor, taleplere yetişemiyor

DHA

Koyun çanı üretiyor, taleplere yetişemiyor


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta İsmail Kuraner'in (60) ürettiği koyun çanları, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor. Yaptığı çanların 10 kilometre uzaklıktan duyulduğunu belirten Kuraner, yılda 600 çan ürettiğini ve siparişlere yetişemediğini söyledi.
Yozgat'ta 20 yıldır koyun çanı üreten İsmail Kuraner, ürettiği çanları Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyor. Günde ortalama 2 tane, yılda yaklaşık 600 tane çan ürettiğini belirten Kuraner, taleplere yetişemediğini söyledi. Türkiye'nin her tarafından sipariş aldığını ve 20 yıl önce sattığı çanların tamiratıyla da uğraştığını ifade eden Kuraner, "Her hayvan için ayrı özellikte ve büyüklükte çan ve zil yapıyorum. Bu meslek el becerisi gerektiren bir meslek. Elimden geldiğince talepleri karşılayabilmek için el emeği göz nuru ile üretimi gerçekleştiriyorum. Bu işi severek yapıyorum. Çanları da büyüklüğüne göre 100 ile 500 lira arasında satıyorum" dedi.
Yaylalardaki çobanların koyun sürüsünü çan sesine göre takip ettiğini belirten Kuraner, "Benim yaptığım zil ve çanların sesi 10 kilometreden duyulur. İnce eleyip, sık dokuyorum. Hayvan kaybolduğunda hareket ettiği zaman boynundaki çan ses çıkartır. Çoban sürüden gelen sese göre sürünün hareketini takip eder. Sürü sahibi de sese göre evinin balkonundan sürüsünün hareketini takip eder. Çobanın işini tam olarak yapıp yapmadığını da bilir" diye konuştu.
Yozgat genelinde sadece kendisinin çan ürettiğini ifade eden Kuraner, birçok meslekte olduğu gibi kendisinin de çırak yetiştirme şansının olmadığını, kendi çocukları dahil çoğu kişinin el sanatlarını seçmediğini söyledi.
DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-07-19 16:08:11

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