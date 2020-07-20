Kazada hayatını kaybeden asker toprağa verildi

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Niğde’nin Bor ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden asker, memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi saatlerinde cenazesi Niğde’den Yozgat’a getirilen Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz için Çatak Mezarlığı'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak cenaze töreni düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazından sonra Eröz’ün naaşı toprağa verildi. Cenaze namazına Eröz’ün yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir 6. Ana Jet Üssü’nde görevli olan Eröz’ün yıllık izinde olduğu ve Niğde’nin Bor ilçesindeki arkadaşını ziyarete giderken kullandığı otomobil ile kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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