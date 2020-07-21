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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İHA

2020 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Yozgat'ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

2020 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapıldı.
Vali Ziya Polat, Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, “Genel bütçe ve mahalli idare yatırımı olarak 2020 yılı 2. dönem sonu itibariyle; ulaştırmahaberleşme sektöründe 6.4 milyon lira proje bedelli 38 adet, tarım sektöründe 1.1 milyar lira bedelli 62 proje, enerji sektöründe 213 milyon lira bedelli 5 adet proje, eğitim sektöründe 177 milyon lira bedelli 19 adet proje, sağlık sektöründe 140 milyon lira bedelli 10 adet proje, imalat sektöründe 21 milyon lira bedelli 3 adet proje, diğer kamu hizmetlerisosyal sektörlerde 613 milyon lira bedelli 72 proje ve diğer kamu hizmetleriiktisadi sektöründe ise 69 milyon lira bedelli 7 adet proje olmak üzere; toplam 8.7 milyar lira bedelli 216 proje uygulanmaktadır. 2020 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibari ile ulaştırmahaberleşme sektöründe 488 milyon lira, tarım sektöründe 35 milyon lira, enerji sektöründe 446 bin lira, eğitim sektöründe 19 milyon lira, sağlık sektöründe 5 milyon lira, imalat sektöründe 106 bin lira, diğer kamu hizmetlerisosyal sektörlerde 23 milyon lira, diğer kamu hizmetleriiktisadi sektöründe ise 507 bin lira olmak üzere, 571 milyon lira harcama yapılmış, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 25’dir. 216 projeden, 21 adedi tamamlanmış, 140 projede çalışmalar devam etmekte, 32 proje ihale aşamasında olup 23 projeye başlanılamamıştır” diye konuştu.
Vali Polat, emeği geçen herkese teşekkür ederek, Yozgat için hep birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi. Daha Sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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