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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Polat, “Yozgat’ta eğitimin kalitesini yükselteceğiz”

İHA

Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni dönemde Yozgat'ın eğitimine acilen önem vereceklerini dile getirerek, "Bu sene inşallah tekli eğitime geçeceğiz. Bundan sonra Yozgat'ta eğitim kalitesini var gücümüzle yükselteceğiz" dedi.

Vali Polat, “Yozgat’ta eğitimin kalitesini yükselteceğiz”

Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni dönemde Yozgat’ın eğitimine acilen önem vereceklerini dile getirerek, “Bu sene inşallah tekli eğitime geçeceğiz. Bundan sonra Yozgat’ta eğitim kalitesini var gücümüzle yükselteceğiz” dedi.
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti. Ziyaret görüşmesinde Vali Ziya Polat, gazetecilerin Yozgat’a ilişkin sorularını yanıtlarken Yozgat’ta gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.
Yozgat ve ilçelerinde görev yapan gazetecilerin katıldığı ziyaret görüşmesi valilik toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantı da yerel medyanın acilen çözüm bekleyen sorunları ve gazetelerin sıkıntıları Vali Polat’a aktarıldı. Gazetecileri dinleyen Vali Polat ise iletilen talepleri inceleyip değerlendireceğini ve mevzuatın elverdiği ölçüde her türlü desteği yerel basına sağlayacaklarını söyledi.
“Yozgat için canla başla çalışacağım”
Yozgat’ta henüz bir aydır görev yaptığını ve şehri bu sürede tanımanın kolay olmadığını belirten Vali Polat, “Bir gün makamda bir gün de sahada çalışıyorum. Ben bu memlekete hizmet etme sevdasıyla yola çıktım. Devletimiz burayı emretti. Yozgat’a geldik. Yozgat için canla başla çalışacağım. Ben Yozgat’ı seveceğimi biliyorum. Yozgatlının da beni seveceğine inanıyorum. Umarım elbirliği ve gönül birliği ile ne yaparımın kaygısı içerisinde olmalıyız. Yozgat’ta ne gibi projeler uygulanmış, devam eden hangi projeler var. Bunları ve yarım kalan yatırımları takip etmemiz lazım. Önümüze bakmamız lazım” dedi.
“Yozgat’ın sağlık açısından sıkıntısı yok”
Yozgat Valisi Ziya Polat, kentin sağlık açısından hiçbir sıkıntısının olmadığını, Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere 2 hastanesinin bulunduğunu ve bu 2 hastane sayesinde pandemi döneminde Yozgat’ta fazla bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.
“Bu sene tekli eğitime geçeceğiz”
Yozgat’ta eğitim sorununu Ağustos ayında masaya yatırıp eğitim kalitesini arttırmak için alternatif çözümler arayacağını bildiren Vali Polat, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ben biraz da eğitim sevdalısıyım. Kendimi öyle görüyorum. Ben eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitimde bu sene inşallah tekli eğitime geçeceğiz. Bir okulumuzda küçük birkaç sorunu gözlemledim. Onu hemen halledip eğitim kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız. Eğitim işi sadece öğretmenlere verilmiş bir görev değil. Anne, baba, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile el ele verip eğitim kalitesini hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz. Okullarda fiziki anlamda çok fazla bir sorun yok. Eğitim başlar başlamaz ilk etapta aileleri de bu işin içine çekerek onları da ortak etmemiz lazım. Biz hepimiz gönülden bu işe girmemiz lazım. Gönül birliği ile çocuklarımıza sahip çıkmalıyız”
“Korona virüs tedbirlerini artıracağız”
Vali Ziya Polat, Yozgat’ta son günlerde korona virüs vakalarının artışıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya karşılık ise “Korona virüs salgınına karşı aldığımız tedbirleri sıklaştıracağız ve denetimleri yoğunlaştıracağız. Eğer korona virüs vakaları yükselirse vatandaşlarımızın gevşettiği tedbirlere karşılık cezai işlemleri başlatırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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