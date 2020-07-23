Denize kıyısı olmayan Yozgat’ta yıllık bin ton alabalık üretiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denize kıyısı olmayan Yozgat’ta yıllık bin ton alabalık üretiliyor

İHA

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajında kurulan tesislerde yılda bin ton alabalık üretimi gerçekleştiriliyor.

Denize kıyısı olmayan Yozgat’ta yıllık bin ton alabalık üretiliyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajında kurulan tesislerde yılda bin ton alabalık üretimi gerçekleştiriliyor.
Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 19962004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı’nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı.
Barajın hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda bin tona kadar alabalık üretiyor. Çekerek Barajı’nda ağ kafes sistemi ile standartlara uygun alabalık üretimi yapan tesis sahipleri, balıkları Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere civar illere ve yurt dışına gönderiyor.
Çekerek Barajı’nda kardeşi ile birlikte kurduğu alabalık tesisinde yılda 6070 ton alabalık üretimi gerçekleştiren Adnan Yılmaz, verimden memnun olduklarını ancak ilerleyen dönemlerde yıllık üretimi 250 tona çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.
2015 yılından itibaren barajda alabalık üretimi gerçekleştirdiğini de aktaran Yılmaz, “Biz burada 2015 yılından itibaren alabalık üreticiliği yapıyoruz 6. yılın içerisindeyiz. Yıllık şu an barajımızdan yurt içine ve dışına yaklaşık bin ton alabalık gönderiyoruz. Biz burada yetiştirdiğimiz balıkları yurt içinde balık hallerine veriyoruz ve yurt dışına çalışan fabrikalara veriyoruz. Biz balıkları fabrikalara gönderiyoruz fabrikalarda işleyip paketliyor ve yurt dışına gönderiyor” dedi.
Geçimlerinin önemli bir kısmını balıkçılıktan sağladıklarını da belirten Yılmaz, “Biz sezona 3 gram olarak aldığımız alabalık yavrularıyla başlıyoruz. Yavru balıkları belirli aşamalardan geçiriyoruz, büyütüyoruz daha sonra da ihtiyaca gören yurt içine talep olan yerlere veriyoruz. Karadeniz Bölgesine somon adayı olarak veriyoruz. Karadeniz Bölgesinin birçok ihtiyacını İç Anadolu Bölgesi olarak buradan karşılıyoruz. Geçimizi balıkçılıkla sağlıyoruz bütün yoğunluğumuzu buraya verdik” şeklinde konuştu.
Suat Yılmaz ise, “2015 yılından itibaren Çekerek Barajında alabalık yetiştiriciliği yapıyoruz. Yaklaşık bin ton civarı üretim oluyor bununda iç ve dış piyasada tüketimi oluyor. Geçimimizi balıkçılık yaparak sağlıyoruz” sözlerine yer verdi.
Çekerek Barajında zaman zaman su seviyesinin düşmesi ise ağ kafes sistemi ile alabalık üretimi yapan balıkçıları endişelendiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Yozgat’ta tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği ...
Jandarma ekipleri 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi
Vali Polat, “Yozgat’ta eğitimin kalitesini yükselteceğiz”
YEREL HABERLER Vali Polat, “Yozgat’ta eğitimin kalitesini ...
Yozgat'ta buğday tarlasında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Yozgat'ta buğday tarlasında erkek cesedi bulundu
Yozgat’ta bir erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Yozgat’ta bir erkek cesedi bulundu
Yozgat'ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Yozgat’ta eğitimlerini tamamlayan 21 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta eğitimlerini tamamlayan 21 öğrenciye ...
Yozgat’ta kazanlar bulgur için kaynıyor
YEREL HABERLER Yozgat’ta kazanlar bulgur için kaynıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X